Uşakspor, hız kesmeden çalışmalara devam ediyor
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Uşakspor, hız kesmeden çalışmalara devam ediyor

Uşakspor, hız kesmeden çalışmalara devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Uşakspor, yeni sezonun ilk maçında karşılaşacağı Amed Sportif maçı hazırlıklarını hız kesmeden devam ettirdi.

Uşakspor, yeni sezonun ilk maçında karşılaşacağı Amed Sportif maçı hazırlıklarını hız kesmeden devam ettirdi.

Uşakspor, bugün Uşak 1 Eylül Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman ile yeni sezonun ilk maçında deplasmanda karşılaşacağı Amed Sportif maçı hazırlıklarına hız kesmeden devam etti. Teknik direktör Serkan Afacan ve yardımcılarının yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken fizik ve kondisyon çalışmalarıyla devam etti. Taktik çalışması ve çift kale maçla sona eren antrenmana yeni transferler de katıldı. Uşakspor, Amed Sportif'e 5 Eylül Pazar günü Diyarbakır Yeni Stadyumu'nda konuk olacak. - UŞAK

Uşakspor, hız kesmeden çalışmalara devam ediyor
Uşakspor, hız kesmeden çalışmalara devam ediyor
Uşakspor, hız kesmeden çalışmalara devam ediyor
Uşakspor, hız kesmeden çalışmalara devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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