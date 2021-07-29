Uşakspor Emre Can'ı kaptı
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Uşakspor Emre Can'ı kaptı

Uşakspor Emre Can'ı kaptı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Uşakspor, Bodrumspor'dan ayrılan Emre Can Coşkun'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Uşakspor, Bodrumspor'dan ayrılan Emre Can Coşkun'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray altyapısından yetişen 27 yaşındaki stoper, geçen sezon Bodrumspor'da 9 müsabakada görev aldı.

Denizlispor, Alanyaspor, Giresunspor, Göztepe, Adanaspor ve Zonguldak Kömürspor kulüplerinde de görev alan Emre Can, 1'inci Lig'de 66, 2'nci Lig'de 29 müsabakaya çıktı. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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