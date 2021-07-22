Uşakspor'dan sol beke takviye
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Uşakspor'dan sol beke takviye

Uşakspor'dan sol beke takviye
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Uşakspor, geçtiğimiz sezonu TFF 1. Lig'de Adanaspor'da tamamlayan Canberk Dilaver ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Uşakspor, geçtiğimiz sezonu TFF 1. Lig'de Adanaspor'da tamamlayan Canberk Dilaver ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Gelecek sezonda iddialı bir takım olmak isteyen Uşakspor'da kadroya takviye çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda transfer çalışmalarına devam eden Uşakspor, en son TFF 1. Lig takımlarında mücadele eden 28 yaşındaki Canberk Dilaver'i kadrosuna kattı. Uşakspor, savunmanın en solunda oynayan Dilaver'in transferini sosyal medya hesabından yaptığı, "Hoş Geldin Canberk Dilaver! Geçtiğimiz sezonu Adanaspor'da tamamlayan 28 yaşındaki solbek oyuncusu Canberk Dilaver ile 2 yıllık anlaşmış bulunmaktayız. Birlikte nice zaferlere" ifadeleriyle açıkladı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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