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Uşakspor'da Veli Özdemir gitti

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Uşakspor'da Veli Özdemir gitti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 4 maçta 3'üncü mağlubiyetini evinde Criptowaps Zonguldak Kömürspor'a 3-0 yenilerek alıp Play-Off hedeflerken alt sıralara gerileyen Uşakspor'da teknik direktör Veli Özdemir istifa etti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 4 maçta 3'üncü mağlubiyetini evinde Criptowaps Zonguldak Kömürspor'a 3-0 yenilerek alıp Play-Off hedeflerken alt sıralara gerileyen Uşakspor'da teknik direktör Veli Özdemir istifa etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Sayın Veli Özdemir, yönetim kurulumuza istifasını sunmuştur. Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu değerlendirme sonucu Veli Özdemir'in istifası kabul edilmiş ve görevinden ayrılmıştır. Uşakspor A.Ş yönetim kurulu olarak kulübümüze verdiği emekler için kendisine ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Uşakspor'un başında lig ve kupada toplam 22 resmi maça çıkan takımın eski futbolclarından Veli Özdemir, 6 galibiyet, 6 mağlubiyet, 10 beraberlik aldı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Futbol Federasyonu, Veli Özdemir, Play Off, Uşakspor, Spor, Haberler

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