Uşakspor, Bucaspor 1928 maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uşakspor, Bucaspor 1928 maçı hazırlıklarını sürdürdü

Uşakspor, Bucaspor 1928 maçı hazırlıklarını sürdürdü

Uşakspor, deplasmanda karşılaşacağı Bucaspor 1928 maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

UŞAK (İHA) - Uşakspor, deplasmanda karşılaşacağı Bucaspor 1928 maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Uşakspor, bugün Uşak 1 Eylül Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman ile deplasmanda karşılaşacağı Bucaspor 1928 maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Veli Özdemir ve yardımcılarının yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken fizik ve kondisyon çalışmalarıyla devam etti. İdman taktik çalışması ve çift kale maçla sona erdi. - UŞAK

Uşakspor, Bucaspor 1928 maçı hazırlıklarını sürdürdü

Uşakspor, Bucaspor 1928 maçı hazırlıklarını sürdürdü

Uşakspor, Bucaspor 1928 maçı hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Bucaspor, Uşakspor, Eylül, Uşak, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title