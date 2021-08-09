Uşakspor'a Almanya'dan takviye
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Uşakspor'a Almanya'dan takviye

Uşakspor'a Almanya'dan takviye
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gelecek sezonda bir üst lige çıkmak için iddialı bir kadro kurmak isteyen Uşakspor, orta sahaya Almanya'dan takviye yaptı.

Gelecek sezonda bir üst lige çıkmak için iddialı bir kadro kurmak isteyen Uşakspor, orta sahaya Almanya'dan takviye yaptı.

İddialı bir kadro kurarak, TFF 1. Lig'e yükselmek isteyen Uşakspor, hız kesmeden transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu sene kadro planlamasında hata istemeyen Aşigolar, orta sahaya Almanya'nın Viktoria Köln takımından 21 yaşındaki Enes Tubluk 2 yıl anlaştı. Yapılan anlaşmayı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuran Uşakspor, "Hoş Geldin Enes Tubluk! Geçtiğimiz sezonu Almanya Ligi takımı Viktoria Köln'de tamamlayan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Tubluk ile 2 yıllık anlaşmış bulunmaktayız. Birlikte nice zaferlere..." ifadelerine yer verdi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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