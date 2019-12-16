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Uşaklı milli sporcudan bir uluslararası başarı daha

Uşaklı milli sporcu Emre Güngör Makedonya'da düzenlenen 'Ümit Genç ve 21 Yaş Altı Balkan Karate Şampiyonası'nda' 3. olarak bronz madalya kazandı.

16.12.2019 12:09 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:14
Uşaklı milli sporcudan bir uluslararası başarı daha

Uşaklı milli sporcu Makedonya'da düzenlenen ' ve 21 Yaş Altı Balkan Karate Şampiyonası'nda' 3. olarak bronz madalya kazandı.


Uşak'ta özel bir kulübünde yaklaşık 9 yıldır karate eğitimi alan sporcu Emre Güngör arka arkaya sağladığı başarılarla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde Ümit Genç U21 Yaş Altı Balkan Karate Şampiyonası'nda 70 kilogramda 3. olarak derece elde etmeyi başaran sporcu evine bronz madalya ile döndü.


Güngör bundan sonraki hedefinin, ağabeyi aynı zamanda antrenörü olan Dinçer Güngör ile birlikte sıkı antrenmanlar yaparak dünya şampiyonluğuna ulaşmak olduğunu belirtti.


Uşak Valisi Funda Kocabıyık, uluslararası başarı elde eden Uşaklı sporcu için yayınladığı mesajda, "Balkan üçüncüsü olan Uşaklı sporcumuz Emre Güngör'ü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Genç sporcumuzla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. - UŞAK

Kaynak: İHA
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