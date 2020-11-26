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Uşak Ticaret Borsası

26.11.2020 14:57 | Son Güncelleme: 26.11.2020 15:01
Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira, en yüksek 2 lira 20 kuruştan satıldı.

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira, en yüksek 2 lira 20 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday2,002,20
Ekmeklik buğday1,802,00
Yemlik arpa1,601,65
Nohut4,004,50
Beyaz haşhaş24,0024,00
Mavi haşhaş17,5018,00
Sarı haşhaş22,0022,00
Susam 14,0015,00

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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