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Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1,60 lira, en yüksek 1,70 liradan satıldı.

27.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:40
Uşak Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1,60 lira, en yüksek 1,70 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarFiyat (TL)
Hububat
Makarnalık Buğdaykg 1,60-1,70
Arpakg 1,20-1,30
Nohutkg 2,50-3,00
Susamkg15,00-16,00
Beyaz Haşhaşkg19,00-19,50
Mavi Haşhaşkg15,00-15,50

Kaynak: AA
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