Uşak'ta Su Fiyatlarında Yüzde 20 İndirim

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, su fiyatlarında 1 Ocak'tan itibaren yüzde 20 oranında indirim yaptıklarını bildirdi.

Cahan, yaptığı yazılı açıklamada, enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla su fiyatlarında 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere indirime gidildiğini aktardı.

Daha öncede belediye sosyal tesisleri ile UTAŞ Uşakspor ürünlerinin satıldığı Aşigo Store'da yüzde 10 indirime gidildiğini anlatan Cahan, enflasyonla mücadeleye her alanda destek verdiklerini ifade etti.

Uşak Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen 2019 bütçe görüşmelerinde indirim kararının alındığını dile getiren Cahan, şunları kaydetti:

"Kentimizde 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere su fiyatlarında yüzde 20 indirime gidilecek. Belediye meclisinde oy birliği ile alınan karar vatandaşlarımızın bütçelerine destek sağlayacak. Ekonomik bir saldırı altındayız, bu saldırıya karşı asla pes etmedik, etmeyeceğiz. Bu saldırıyı püskürtüp İnşallah daha güzel günler yaşayacağız. Halkımızın daima yanındayız."