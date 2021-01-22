Son dakika haberleri: Fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı
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Son dakika haberleri: Fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı

22.01.2021 21:31 | Son Güncelleme: 22.01.2021 22:01

Edinilen son dakika gelişmesine göre Uşak'ta geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında hasar meydana geldi.

Uşak'ta geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında hasar meydana geldi.

Sarayaltı Mahallesi'nde bulunan Rıza Songür'e ait fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını gören çevredeki vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

Son dakika haberleri: Fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı
Son dakika haberleri: Fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı
Son dakika haberleri: Fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı
Son dakika haberleri: Fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Sunal

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