Son dakika haberleri: Fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Uşak'ta geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında hasar meydana geldi.

Uşak'ta geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında hasar meydana geldi.

Sarayaltı Mahallesi'nde bulunan Rıza Songür'e ait fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını gören çevredeki vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Sunal