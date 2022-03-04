Uşak OSB'da mevcut Başkan Ağaoğlu, 3. Dönem için yeniden aday oldu - Haberler

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Uşak OSB'da mevcut Başkan Ağaoğlu, 3. Dönem için yeniden aday oldu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Uşak OSB'da mevcut Başkan Ağaoğlu, 3. Dönem için yeniden aday oldu

Uşak Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ağaoğlu, önümüzdeki günlerde yapılacak olağan genel kurul öncesi yeniden aday olduğunu açıkladı.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ağaoğlu, önümüzdeki günlerde yapılacak olağan genel kurul öncesi yeniden aday olduğunu açıkladı.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ağaoğlu, Uşak OSB 21. Olağan Genel Kuruluna sayılı günler kala adaylığını açıkladı.

İki dönemdir Uşak Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı yaparak bölgenin genişlemesine ve daha çağdaş hale getirilerek yenilenmesinde üstün bir emeği olan işadamı Halil Ağaoğlu, hizmetlerin devamı için 3. dönemde de göreve talip olduğunu ilan etti. - UŞAK

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Uşak Organize Sanayi Bölgesi, Uşak, OSB, Ekonomi, Haberler

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