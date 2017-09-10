Uşak Kurtuluş ve Demokrasi Şehitler Kupası Basketbol Turnuvası
Uşak Kurtuluş ve Demokrasi Şehitler Kupası Basketbol Turnuvası ilk maçında Muratbey Uşak ve Demir İnşaat Büyükçekmece karşılaştı.
Uşak Kurtuluş ve Demokrasi Şehitler Kupası Basketbol Turnuvası ilk maçında Muratbey Uşak ve Demir İnşaat Büyükçekmece karşılaştı. Müsabakadan konuk ekip Demir İnşaat Büyükçekmece 76-67 galip ayrıldı.
Salon: Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir
Hakemler: Halil Başdemir xxx, Ersan Erginler xxx, Mehmet Şahin xxx
Muratbey Uşak: Solomon xx 7, Hamilton x 6, Mutlu Akpınar x 2, Dorsey xx 11, Mutku Demir x 1, Tayfun Erülkü xx 12, Murat Kozan x 2, Markota x 8, Miles x 2, Miller xxx 16, Süleyman Yavaş x
Demir İnşaat Büyükçekmece: Wright xx 10, Oğulcan Baykan x 2, Kairys x 7, Simpson xx 10, Can Yıldızlı x 2, Melih Yıldız x 5, Walker xxx 17, Burak Selen x 1, Stojanovski x 6, Moldoveanu xxx 13, Merthan Mutlu x 3
1. Periyot: 23-22 (Muratbey Uşak lehine)
Devre: 42-32 (Muratbey Uşak lehine)
3. Periyot: 59-61 (Demir İnşaat Büyükçekmece lehine)
Beş faul: Solomon (Muratbey Uşak) - UŞAK