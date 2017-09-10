Uşak Kurtuluş ve Demokrasi Şehitler Kupası Basketbol Turnuvası ilk maçında Muratbey Uşak ve Demir İnşaat Büyükçekmece karşılaştı. Müsabakadan konuk ekip Demir İnşaat Büyükçekmece 76-67 galip ayrıldı.



Salon: Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir



Hakemler: Halil Başdemir xxx, Ersan Erginler xxx, Mehmet Şahin xxx



Muratbey Uşak: Solomon xx 7, Hamilton x 6, Mutlu Akpınar x 2, Dorsey xx 11, Mutku Demir x 1, Tayfun Erülkü xx 12, Murat Kozan x 2, Markota x 8, Miles x 2, Miller xxx 16, Süleyman Yavaş x



Demir İnşaat Büyükçekmece: Wright xx 10, Oğulcan Baykan x 2, Kairys x 7, Simpson xx 10, Can Yıldızlı x 2, Melih Yıldız x 5, Walker xxx 17, Burak Selen x 1, Stojanovski x 6, Moldoveanu xxx 13, Merthan Mutlu x 3



1. Periyot: 23-22 (Muratbey Uşak lehine)



Devre: 42-32 (Muratbey Uşak lehine)



3. Periyot: 59-61 (Demir İnşaat Büyükçekmece lehine)



Beş faul: Solomon (Muratbey Uşak) - UŞAK