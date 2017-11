Urla Klazomenai Oryantiring Şampiyonasında Geri Sayım

İzmir Urla'da 16-17 Aralık'ta düzenlenecek Urla Klazomenai Oryantiring Şampiyonasında sporcular, harita yardımıyla yön bulmayı içeren ve zaman karşı yapılan oryantiring sporu ile kıyasıya yarışacak. Şampiyona kapsamında yapılacak pek çok etkinlikle, Urla'nın ziyaretçi akınına uğraması bekleniyor.



Urla Kaymakamı Önder Can, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Sayın Hacer Akyüz ve Urla Kent Konseyi Tarih, Turizm ve Urla'yı Tanıtma Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Fırat, 16-17 Aralık'ta düzenlenecek Urla Klazomenai Oryantiring Şampiyonası öncesi basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Urla Klazomenai Platformunun hedeflerinin; Urla'nın değerlerine sahip çıkmak ve tanıtımını yapmak, planlı etkinlikler ile ilçeye yılın her mevsiminde hareketlilik kazandırmak, yöresel ürünlerin tanıtımını yaparak Urla'ya dışarıdan gelecek ziyaretçi sayısını artırmak ve ilçenin adını yurt içi ve yurt dışında duyurmak olduğu belirtilerek bu kapsamda Urla Klazomenai Oryantiring Şampiyonası düzenleneceği ifade edildi. Şampiyonada, harita yardımıyla yön bulmayı içeren ve zaman karşı yapılan bir spor olan oryantiring sporu icra edilecek. Şampiyona adını, Urla'da kurulan Klazomenai antik kentinden alıyor.



Kadın ve erkek yarışmacılar



Şampiyonada, 10 yaş altı, 10, 12-14, 16-18, 20, 21 elit, 30, 40, 50+ ve open grup yaş gruplarında kadınlar ve erkekler yarışacak. Şampiyonada, kategorilerinde dereceye giren ilk üç sporcu ve takıma başarı belgesi, madalya ve şilt, yarışmaya katılan tüm sporculara da katılım belgesi verilecek. Turnuva komitesi, katılacak sporculara barınma yerleri konusunda yol göstericilik görevi üstlenecek. Resmi internet sayfası (www.urlaoryantiring.com) adresinde çeşitli seçeneklerde barınma önerilerinde bulunulacak. Sportif etkinlikler; Cumhuriyet Meydanı, Mermerli Çeşme (Kemalpaşa Cad.), Sanat Sokağı (Zafer Caddesi), Malgaca Pazarı-Tarihi Arasta, Necati Cumalı Caddesi, Bülent Baratalı Bulvarı, Nur Dikmen Caddesi, Sıra Mahalle, Yeni Mahalle, Yenice Mahalle, Yaka Mahalle ve Camiatik Mahallesinde gerçekleşecek.



Etkinlik korteji yapılacak



Etkinlik korteji ise 16 Aralık Cumartesi günü saat 10.00'da tüm sporcu, katılımcı, sponsor ve destekçilerin yanı sıra sporseverlerin de katılımı ile Jandarma Kavşağında başlayacak, Cumhuriyet Meydanında son bulacak. Atatürk anıtına çelenk sunumu sonrasında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının manevi huzurunda saygı duruşunda bulunulacak, tören İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam edecek. Cumhuriyet Meydanında oluşturulacak sahne ve kürsüde konuşmalar yapılacak. Ödül töreni 17 Aralık Pazar günü yapılacak. Törende katılımcıların tümüne Urla Kaymakamı Önder Can, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar ve Urla Klazomenai Oryantiring Şampiyonası Platformu Başkanı Mehmet Ali Fırat tarafından imzalanan katılım belgeleri, dereceye giren sporcu ve takımlara da başarı belgeleri ile Urla'yı yansıtan figürlerin yer aldığı şilt ve madalya verilecek. Etkinliğin sportif yönetimi; Oryantiring İzmir İl Temsilcisi Mustafa Arıs yönetiminde olacak. Yönetim, Cumhuriyet Meydanında oluşturulacak portatif çadırdan gerçekleşecek. Şampiyonada gerekli olan hakem, teknik sorumlu, gözlemci gibi ihtiyaçlar, Oryantiring İzmir İl Temsilcisi Mustafa Arıs tarafından temin edilecek.



Kadın Üretici Pazarı kurulacak



Şampiyona kapsamında, Urla meydanına, orta çağda kullanılan ve birebir ölçülere sahip mancınık getirilecek. Şampiyonanın startı, bu tarihi mancınıkla sembolik olarak atılacak bez top ile verilecek. Ayrıca, gelecek konuklara Urla tarihini hissettirme amacıyla, yine tarihi değeri bulunan dalgıç odası, kitvak ve kybele teknelerinin küçük örnekleri ile bazı deniz objeleri sergilenecek. Urla'da faaliyet gösteren Doğal Sofra Grubu tarafından, hem sporculara hem de konuklara ikram edilmek üzere, yöremize özel taze börülceli tarhana çorbası yapılacak. 16 ve 17 Aralık tarihlerinde, 'Kadın Üretici Pazarı' kurulacak ve üreticiler, ürünlerini organizasyon için ilçemize gelen konukların beğenisine sunacak. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) öğrenci grupları, Urla Meydan, Malgaca Pazarı ve Sanat Sokağında çeşitli müzik sunumları gerçekleştirecek. Anaokulu öğrencileri çeşitli gösterilerde bulunacak, öğretmenleri de konuk çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleştirecek. Urla Sanat Sokağı Yardımlaşma Derneği de gerek sokakta, gerekse Malgaca Pazarı ve Cumhuriyet Meydanında çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek. Cumhuriyet Meydanında Urla İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulacak olan çadırda organ bağışı konusunda etkinlikler gerçekleştirilecek. Ayırca nabız, kan şekeri, tansiyon ölçümleri yapılacak, sigarayı bırakma yöntemleri anlatılacak, kanser taraması konusunda da ziyaretçilere randevu verilecek. Mini Meydanda kurulacak olan çadırda, kan bağışı çalışmaları yapılacak, Türk Kızılayı Urla Şubesi tarafından da sporcularımıza kumanya desteği sağlanacak.



Motorcular ve Vosvosçular da geliyor



16 Aralık Cumartesi günü saat 12.30'da çocuk kitabı yazarı Arslan Sayman, çocuklarla bir etkinlik yapacak. Sonrasında kitaplarını çocuklar için imzalayacak. Bilimsev Eğitim Kurumu tarafından, Cumhuriyet Meydanında kurulacak stantta konuk çocuklara yönelik bilimsel deney uygulamaları ve öğretiler konusunda bilgilendirme yapılacak. İzmir Volkswagen Sevenler Derneği, 16 Aralık ve 17 Aralık tarihlerinde organizasyona geniş bir katılımla destek verecek, dernek ve araçları konusunda Vosvosseverlere merak ettikleri bilgileri paylaşacak. Türkiye Motosiklet Kulüpleri Birliği, İzmir Raiders Motosiklet Kulübü, Pulsarizm Motosiklet Kulübü, İzmir Motosiklet Kulübü, TÜRKMOK Türkiye Motosiklet Kulübü, Türk Chopper Motosiklet Kulübü, İzmir Chopper Motosiklet Kulübü ve Motorcu Kadınlar Birliği Kulübünden İzmirli motorcular da organizasyon tarihlerinde Urla'ya gelerek etkinliğe gelenleri motosiklet konularında bilgilendirmeye çalışacak. Turnuva süresince Urla Fotoğraf Gönüllüleri Derneği organizesinde, Urla Klazomenai Oryantiring Şampiyonası içerikli fotoğrafların yarışması yapılacak. Derece elde eden fotoğraflar sergilenerek ödül töreni de gerçekleştirilecek. - İZMİR