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Üretimi 10 kat arttı...Belediyeden bir destek daha geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Üretimi 10 kat arttı...Belediyeden bir destek daha geldi

Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin girişimleriyle kısa sürede 10 kat artan yaban mersini üretimi çığ gibi büyüyor.

Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin girişimleriyle kısa sürede 10 kat artan yaban mersini üretimi çığ gibi büyüyor. Belediye aracılığıyla 735 bin TL hibe desteği alan üreticilerin yüzü gülüyor.

Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin yürütücüsü olduğu ve 20 yıl aradan sonra atıl tarım arazilerinde çiçek açtıran pilot projesi, Orman ve Köy İşleri Genel Müdürlüğü (ORKÖY) desteğiyle güçleniyor.

Kırsal Güvem mahallesindeki 6 dekar pilot arazide, bin 500 fidanla üretimine başlanan ve antioksidan özelliği ile son yıllarda popülerliği gittikçe artan ' Yaban Mersini' bölge çiftçisinin ilgi odağı olurken, Mustafakemalpaşa Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü de, çalışmalarını hızlandırarak üretimin tüm bölgede yaygınlaştırılması için harekete geçti.

Yapılan çalışmalar neticesinde Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin yaban mersini yetiştiriciliği için hazırladığı ve Orman İşletme Müdürlüğü'nün de destek verdiği proje, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kabul edilirken, çiftçiler ORKÖY'den 7 yıl ödemesiz yüzde 20 hibe kredisi almaya hak kazandı. Güvem ve Alpağut mahallelerini kapsayan proje ile 30 çiftçiye 24 bin 500 TL olmak üzere toplam 735 bin TL hibe desteği ile sağlanacak.

Proje kapsamında çiftçilere can suyu olacak hibe kredisinin sözleşmesi için Güvem mahallesinde imza töreni düzenlendi. Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Erol Pektez, ORKÖY Bölge Sorumlusu Nail Deniz, Güvem Muhtarı Şerif Erol ve kredi almaya hak kazanan 30 çiftçi sözleşmeye imza attı.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Alınan desteklerle çiftçilerimiz ilk etapta 100 dekar tarım arazisinde yaban mersini üretimi gerçekleştirecekler, daha sonraki aşamada ise bu hedefi daha yukarıya taşıyarak 300 dekara kadar çıkaracaklar. Hem meyveye olan ilginin artması hem de yaban mersini üretimine olan ilginin artması Bölgeyi Bursa'da en büyük üretici konumuna getirecek. Her yıl giderek artan üretim orman köylüsünün yüzünü güldürecek. Dalından toplanmadan kilogramı 50-80 liradan alıcı bulan katma değeri yüksek bir ürün olarak üreticilere büyük kazanç sağlayan yaban mersini hem çiftçiyi hem de atıl arazileri ihya ederken gençlerin kentten köye dönüşlerinin de önünü açıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Artık Mustafakemalpaşa'da Yaban mersini ile yeni bir dönem başlıyor. Hayırlı olsun" dedi. - BURSA

Üretimi 10 kat arttı...Belediyeden bir destek daha geldi

Üretimi 10 kat arttı...Belediyeden bir destek daha geldi

Üretimi 10 kat arttı...Belediyeden bir destek daha geldi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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