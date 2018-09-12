Ürdün ve Mısır'dan Unrwa'ya Destek İçin Uluslararası Toplantı Hazırlığı

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Ürdün ve Mısır'ın, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) destek için uluslararası toplantı hazırlığında olduğunu açıkladı.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki 150. Dışişleri Bakanları toplantısının ardından Arap Birliği Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Ebu Gayt, "Ürdün bize, Mısır'la birlikte, UNRWA krizinin ele alınacağı uluslararası toplantı çağrısı yaptıklarını iletti." dedi.

Ebu Gayt, UNRWA kriziyle, Filistinlilere baskı yapılmak istendiğini ve kabul edilemeyecek konuların dayatıldığını söyledi.

Ürdün ve Mısır tarafından söz konusu uluslararası toplantıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Arap Birliği dün ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları durdurması ve Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) Washington ofisini kapatma kararı, Amerikan büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması ve Kudüs'ün durumu gibi farklı konuları ele almıştı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi arasında gerçekleştirilen ikili görüşmede de UNRWA konusu gündeme gelmişti.

Mısır Dışişlerinden yapılan açıklamada, Mısır ve Ürdün dışişleri bakanlarının görüşmesinde, 5 milyon civarındaki Filistinli mülteciye insani yardım sağlayan UNRWA'nın içinde bulunduğu mali krizin değerlendirildiği ve örgüte mali kaynak sağlanması konusundaki uluslararası girişimlerin desteklenmesi konusunda anlaşıldığı duyurulmuştu.