Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan "Mısır ve Irak ile güçlü siyasi iş birliğimiz var" açıklaması

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesiyle Mısır ve Irak arasında güçlü siyasi bir iş birliği olduğunu belirtti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesiyle Mısır ve Irak arasında güçlü siyasi bir iş birliği olduğunu belirtti.

Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah ve Veliaht Prens Hüseyin, ülkenin güneyindeki El-Kerak kentinin ileri gelenleriyle buluştu.

Kral 2. Abdullah, burada yaptığı açıklamada, Ürdün'ün bölgede her zaman olduğu gibi bundan sonra da merkezi bir rol oynayacağına işaret etti.

Ürdün ile Mısır ve Irak arasında siyasi olarak güçlü bir iş birliği olduğunu söyleyen Kral, bunu ekonomi alanında da geliştirmeyi istediklerini vurguladı.

Ürdün-Mısır-Irak arasında son 2 yılda 4 zirve gerçekleşti ve bu ülkeler gerek ikili gerekse üçlü olarak ekonomi anlaşmalarına imza attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al