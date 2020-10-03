Ürdün'de hükümet istifa etti
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Ürdün'de hükümet istifa etti

03.10.2020 22:47 | Son Güncelleme: 03.10.2020 22:51
Ürdün'de hükümet istifa etti

Ürdün'de Ömer er-Rezzaz'ın başkanlığındaki hükümet istifa etti.

Ürdün'de Ömer er-Rezzaz'ın başkanlığındaki hükümet istifa etti.

Ürdün Kralı II. Abdullah, geçtiğimiz günlerde Kasım ayında yapılması planlanan seçimler için parlamentoyu feshetmişti. Anayasaya göre ise hükümetin 1 hafta içinde istifa etmesi gerekiyordu. Beklenen istifa bugün geldi. Ömer er-Rezzaz'ın başkanlığındaki hükümet Abdullah'a istifasını sunarken, Kral Abdullah'ın hükümetin istifasını kabul ettiği bildirildi. Rezzaz hükümetinin yeni bir hükümet kurulana kadar görevine devam edeceği belirtildi. - AMMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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