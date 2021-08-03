Ünye'deki kum futbolu turnuvası sona erdi
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Ünye'deki kum futbolu turnuvası sona erdi

Ünye'deki kum futbolu turnuvası sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ordu'nun Ünye Belediyesi tarafından başlatılan 'Kum Futbol Turnuvası' 5 gün süren renkli mücadelelerin ardından gerçekleştirilen final maçı ile sona erdi.

Ordu'nun Ünye Belediyesi tarafından başlatılan 'Kum Futbol Turnuvası' 5 gün süren renkli mücadelelerin ardından gerçekleştirilen final maçı ile sona erdi.

Türkiye'de tek, Dünya'da ise bir örneği Brezilya'da olan Ünye Belediyesi Kulüpler Arası Kum Futbol Turnuvası dün akşam Fatsa Anadolu Spor ve Ünye Gençlerbirliği Spor Kulüpleri arasında oynanan final maçı ile son buldu. Bu yıl Temmuz ayının son haftasının başlangıcında planlanan ancak hava şartları nedeni ile bir hafta ertelenen, ayrıca pandemi tedbirleri kapsamında katılımcı azaltılarak 29 Temmuz Perşembe günü başlanan turnuvada 4 kulüp mücadele etti. Ünye Gençlerbirliği Spor, Ünye Fevzi Çakmak Spor Kulübü, Fatsa Anadolu Spor ve Fatsa Yalıköy Spor'un katılımları ile gerçekleştirilen Ünye Belediyesi Kum futbol Turnuvası Yalı mevkiinde hazırlanan kum sahada yapıldı.

Turnuva finalinde bir konuşma yapan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, geçmişi eskiye dayanan Ünye Kum Futbol Turnuvası'na katılan tüm spor kulüplerine teşekkür etti. Tavlı, "Bizler, sizlerin geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için çalışıyoruz. Sportif faaliyetler de dahil olmak üzere her türlü konuda destekçiniz olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sportif faaliyetler çerçevesinde amatör spor kulüplerimizin çok daha rahat bir ortamda çalışmalarını yürütebilmesi için Ünye Belediyesi Binicilik ve Sosyal tesislerimizin bulunduğu alanda sizler için soyunma ve duş imkanlarının da bulunduğu bir binanın inşasına devam ediyoruz ve çok kısa zamanda tamamlanarak hizmetine girmiş olacak. Bu turnuvanın gelecek yıllarda çok daha geniş katılımla devam etmesini, Ordumuzun 19 ilçesinin ve bölgemizde faaliyet gösteren tüm spor kulüplerinin de mücadele ettiği bir organizasyon olmasını diliyorum" dedi.

Ordu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Kır ise emeği geçenlere teşekkür etti. - ORDU

Ünye'deki kum futbolu turnuvası sona erdi
Ünye'deki kum futbolu turnuvası sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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