Ünye'de Emitt Hazırlığı

Ünye'de EMİTT hazırlığı

ORDU - Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ve Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, EMİTT Turizm Fuarı öncesi turizmcilerle bir araya geldi.

Her yıl Ocak ayının 25-28 tarihleri arasından gerçekleştirilen dünyanın en büyük 4.turizm fuarı olan EMİTT İstanbul Fuarı'na Ünye Belediyesi bu yıl ikinci kez katılıyor.

Geçen yıl gerçekleştirilen fuara katılan Ünye Belediyesi Ünye Yaşayan Kültürel Miras Müzesi evi konsepti ile fuar alanında dikkat çekmiş ve standı çok sayıda kişi ziyaret etmişti.

Dünyada turizm alanında etkili seyahat acenteleri ve otellerin katıldığı fuarda turizm alanında ciddi tanıtım imkanı ve bağlantılar gerçekleştiriliyor.

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar bu kapsamda fuar öncesi Ünye'de faaliyet gösteren turizm işletmecileri ve acenteler ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıya Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, turizm işletmecileri ve acenteler katıldı.

Ünye'nin turizmi anlamında tanıtımı noktasında fikir ve uygulamalarla ilgili görüş alışverişini yapıldığı toplantıda bir açıklama yapan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, ilçeye ve bölgeye gelecek yerli ve yabancı turistlerin Ünye'de konaklamaları ve vakit geçirmeleri için bir planlama yapılması gerektiğinin altını çizdi.