Ünye'de 'Delta' varyantı görüldü; 56 kişi karantinada - Yeniden
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Ünye'de 'Delta' varyantı görüldü; 56 kişi karantinada - Yeniden

Ünye'de 'Delta' varyantı görüldü; 56 kişi karantinada - Yeniden
Demirören Haber Ajansı / Turgut Dağdeviren - Haberler | Güncel

ORDU'nun Ünye ilçesindeki bir sitede oturan kadında 'Delta' varyantı tespit edildi.

ORDU'nun Ünye ilçesindeki bir sitede oturan kadında 'Delta' varyantı tespit edildi. Kadınla temaslı 56 kişi için karantina uygulaması başlatıldı.

İlçenin Gölevi Mahallesi'nde sitede oturan Azerbaycan uyruklu bir kadının koronavirüs testi pozitif çıktı. Yapılan incelemede testi pozitif çıkan kadının 'Delta' varyantlı vaka olduğu belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen filyasyon ekipleri, temaslıların belirlenmesi için çalışma başlattı. Sitenin bazı bloklarındaki daireler izolasyona alınırken, kadının temaslı olduğu saptanan çevredeki market ve pastane çalışanlarıyla birlikte toplam 56 kişi, evlerinde karantinaya alındı.Polis ekipleri siteye gelerek, karantinada olanların dışarıya çıkmamaları uyarısında bulundu.


Ünye'de 'Delta' varyantı görüldü; 56 kişi karantinada - Yeniden
Ünye'de 'Delta' varyantı görüldü; 56 kişi karantinada - Yeniden
Ünye'de 'Delta' varyantı görüldü; 56 kişi karantinada - Yeniden
Ünye'de 'Delta' varyantı görüldü; 56 kişi karantinada - Yeniden
Ünye'de 'Delta' varyantı görüldü; 56 kişi karantinada - Yeniden
Ünye'de 'Delta' varyantı görüldü; 56 kişi karantinada - Yeniden
Ünye'de 'Delta' varyantı görüldü; 56 kişi karantinada - Yeniden
Ünye'de 'Delta' varyantı görüldü; 56 kişi karantinada - Yeniden
Ünye'de 'Delta' varyantı görüldü; 56 kişi karantinada - Yeniden
Ünye'de 'Delta' varyantı görüldü; 56 kişi karantinada - Yeniden
Ünye'de 'Delta' varyantı görüldü; 56 kişi karantinada - Yeniden
Ünye'de 'Delta' varyantı görüldü; 56 kişi karantinada - Yeniden
Ünye'de 'Delta' varyantı görüldü; 56 kişi karantinada - Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgut Dağdeviren

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Ünye'de 'Delta' varyantı görüldü; 56 kişi karantinada - Yeniden - Haberler
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