Ünlü yorumcudan herkesi hayrete düşüren tespit: Fenerbahçe, Ronaldo'yu alabilirdi - Haberler
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Ünlü yorumcudan herkesi hayrete düşüren tespit: Fenerbahçe, Ronaldo'yu alabilirdi

Haberler.com - Spor
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Deneyimli gazeteci Hıncal Uluç, Fenerbahçe'yle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Ferdi Kadıoğlu'nun performansını öven Uluç, "Yabancı kuralı 8+3 değil 3+8 olsaydı, Fenerbahçe, Ronaldo'yu alabilirdi" dedi.

A Spor yorumcusu usta gazeteci Hıncal Uluç, Fenerbahçe'yle ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. Yabancı kuralının 8+3 değil de 3+8 olarak uygulamaya koyulmuş olması halinde sarı-lacivertlilerin kadrosunda Ronaldo'nun olabileceğini belirtti.

"ALİ KOÇ'UN VERDİĞİ PARALARA BAKIN"

Hıncal Uluç yaptığı değerlendirmede, "8+3 sayesinde takıma girme şansını bulan Ferdi, karşı kanattaki bekin ve sağ açığın toplamından daha fazla iş yapıyorsa demiyor musunuz, 'Keşke 8+3 değil de 3+8 olsaydı' diye. 3+8 olsaydı.. verilen paralara bakın! Abartmıyorum 3 yabancıyla bağlı olan Fenerbahçe, Ronaldo'yu alabilirdi. Ali Koç'un verdiği paralara bakın! Ronaldo'nun fiyatına bakın. Fenerbahçe, Ronaldo'yu alsaydı Fenerium kaç tane Ronaldo forması satardı? Ben alırdım en başta." dedi.

Haberler.com - Spor

Cristiano Ronaldo, Hıncal Uluç, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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