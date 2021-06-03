Ünlü tatil merkezi Çeşme'de bütün oteller hizmet vermeye hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ünlü tatil merkezi Çeşme'de bütün oteller hizmet vermeye hazır

Ünlü tatil merkezi Çeşme'de bütün oteller hizmet vermeye hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çeşmeli turizmciler, normalleşme sürecinin başlaması ve vakaların sıfırlandığına yönelik açıklamaların ardından artık sezona odaklanırken, turizmciler bütün otellerin hizmet vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Çeşmeli turizmciler, normalleşme sürecinin başlaması ve vakaların sıfırlandığına yönelik açıklamaların ardından artık sezona odaklanırken, turizmciler bütün otellerin hizmet vermeye hazır olduklarını vurguladı.

1 Haziran itibariyle kademeli normalleşme sürecinin başlaması ve Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın kentte vakaların sıfırlandığını yönelik açıklaması, ünlü tatil merkezinde yaz sezonu umutlarını yükseltti.

"İzmir doğru pazarlanırsa, bütün bölge faydalanacak"

Çeşme'de, bir turistik otelin Genel Müdürü Gökçe Buğday Kesikçiler, Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in açıklamalarından ve verdiği müjdelerden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Çeşme, bu bölgenin incisi. Yıllardır hep söyleriz Çeşme; Cote d'azur gibi, Nice gibi çok özel bir bölge. Fransa, İtalya Riviera'sı gibi çok kıymetli bir bölge. Tabi Çeşme'de deniz, kum, güneşin yanı sıra yeme içme olanaklarımız çok çeşitli. Bütün bunları, iyi pazarlayarak göstermemiz gerekir. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer bunun müjdesini verdi. İzmir'in, uluslararası arenada birer ofis açacağını söyledi. Moskova'da, Amerika'da, Çin'de ve Avrupa'nın birkaç noktasında açılacak olan ofisler, İzmir'in tanıtımını yapacak. Şöyle düşünelim; İzmir, büyük şapka. Bu şapkanın altında Çeşme, Urla, Seferihisar, Foça, Dikili, Bergama gibi ilçeler var. İzmir doğru pazarlanırsa, bütün bu bölgeler bundan faydalanacak" diye konuştu.

"Sıkıntılarımızı dile getirdik"

Tunç Soyer ile yapılan toplantıya değinen Kesikçiler, "Tunç Soyer, özellikle altyapı konusunda olan sıkıntıları önümüzdeki süreçte çözeceklerini söyledi. Alaçatı ve Çeşmeli otelci arkadaşlarımız, bölgedeki sorunlarını şu şekilde dile getirdiler; internet ağımızda sıkıntı oluyor. Zaman zaman yollar kazılıyor, sezon başlamadan o yolların onarılmış olması gerekiyor. Bunun gibi sıkıntılarımızı dile getirdik. Büyükşehir Başkanımız da şunu söyledi; 'Ben de turizmciyim. Haklı şikayetlerinizi biliyorum" dedi. Çok olumlu bir görüşme oldu. Hem Alaçatı, hem Çeşme, bütün bölgedeki otelci, turizmci arkadaşlarımız İZSU ve diğer sıkıntılarını dile getirdiler. Sezon başında, karşılıklı güzel bir mütalaa yaptık" şeklinde konuştu.

"Çeşme'de güvenli ve çok rahat tatil yapılabilecek"

Geçen yıla göre bu sezonun daha iyi geçmesini beklediklerini ifade eden Kesikçiler, "Geçen hafta Ukrayna'dan çok ciddi sayıda misafirimiz vardı. Bu şunu gösteriyor; İzmir'e direkt uçuş olduğu zaman, İzmir'de, uluslararası anlamda çok farklı misafirleri göreceğiz. Biz bu sene turizmin iyi geçeceğini umut ediyoruz; çünkü insanlar çok sıkıldılar, çok bunaldılar. Herkes bir an önce tatil yapmak istiyor. Çeşme'de açık alanımız çok fazla; yani kimse birbiriyle temas etmeden, çok rahat tatilini yapabilir. Güvenli Turizm Sertifikalarımız alıyoruz ve bu sertifikaları her ay yeniliyoruz. Standartların tamamına uyuyoruz. Çeşme olarak ve bütün oteller hizmet vermeye hazırız" diye vurguladı. - İZMİR

Ünlü tatil merkezi Çeşme'de bütün oteller hizmet vermeye hazır
Ünlü tatil merkezi Çeşme'de bütün oteller hizmet vermeye hazır
Ünlü tatil merkezi Çeşme'de bütün oteller hizmet vermeye hazır
Ünlü tatil merkezi Çeşme'de bütün oteller hizmet vermeye hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yapı Kredi Bankası'nda iki genel müdür yardımcısı görevlerinden ayrıldı
Yapı Kredi Bankası'nda iki genel müdür yardımcısı görevlerinden ayrıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Murat Boz Kenan Doğulu Seren Serengil
Spor Ali Koç Gervinho Fatih Terim Nihat Özdemir Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ünlü tatil merkezi Çeşme'de bütün oteller hizmet vermeye hazır - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 13:58:24. #1.15#

title