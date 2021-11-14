Ünlü sanatçı Kenan Doğulu'nun Fatih Terim paylaşımı sosyal medyayı salladı

Ünlü sanatçı Kenan Doğulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le bir araya geldi. Sarı-Kırmızılı takımın taraftarı olan Doğulu, Terim'le olduğu kareye dikkat çeken bir not düştü.

"GRANDE İMPARATOR"

Doğulu, Terim'le kahkaha attığı kareyi, "Grande imparatore" notuyla paylaştı. Kenan Doğulu'nun Terim'le olan bu paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.

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