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Ünlü sanatçı Kenan Doğulu'nun Fatih Terim paylaşımı sosyal medyayı salladı

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Galatasaray taraftarı olan şarkıcı Kenan Doğulu, Fatih Terim'le bir mekanda olduğu fotoğrafı paylaştı. Doğulu, "Grande imparatore" (Büyük imparator) notunu düştü. Bu kare büyük etkileşim aldı.

Ünlü sanatçı Kenan Doğulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le bir araya geldi. Sarı-Kırmızılı takımın taraftarı olan Doğulu, Terim'le olduğu kareye dikkat çeken bir not düştü.

Ünlü sanatçı Kenan Doğulu'nun Fatih Terim'le yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı

"GRANDE İMPARATOR"

Doğulu, Terim'le kahkaha attığı kareyi, "Grande imparatore" notuyla paylaştı. Kenan Doğulu'nun Terim'le olan bu paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.

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