Ünlü rapçi Ben Fero'dan NBA yıldızlarını aratmayan inanılmaz smaç Basketbola olan ilgisiyle bilinen ünlü rapçi Ben Fero, kişisel sosyal medya hesabından smaç yarışmalarındakini aratmayacak derecede yaptığı bir smacı paylaştı. Fero'nun smacı büyük ilgi gördü.

Basketbola olan ilgisiyle bilinen ünlü rapçi Ben Fero, kişisel sosyal medya hesabından NBA'deki smaç yarışmalarındakini aratmayacak derecede yaptığı bir smacı takipçileriyle paylaştı. Fero, havaya attığı topu yerde bir kere sektikten sonra havada yakalayıp tek elle potaya vuruyor. Yaptığı bu smaçla NBA yıldızlarına adeta taş çıkartan ünlü rapçinin bu paylaşımı büyük ilgi gördü.