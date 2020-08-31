Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı Moto GP Dünya Şampiyonası'nda Red Bull KTM Tech3 takımıyla mücadele eden ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşi Andreia Pimanta ile nişanlanma kararı aldı.

Portekizli ünlü MotoGP yıldızı Miguel Oliveira, özel hayatıyla gündeme geldi. 25 yaşındaki sporcu, 11 yıldır gizli aşk yaşadığı üvey kardeşi Andreia Pimenta ile nişanlandı. Çiftin 13 yaşından bu yana olan birliktelikleri ortaya çıktı.

"ÇOK MUTLUYUM"

Andreia'nın, Miguel'in babasının ikinci eşinden olduğu bilinirken İspanyol Marca gazetesine konuşan baba Paulo Oliveira, yaptığı açıklamada "Hayatının kadınıyla evleniyor olmasından dolayı oğlum adına çok mutluyum" ifadeleri yer aldı.

Miguel Oliveira-Andreia Pimenta

"BİRLİKTE BÜYÜDÜK"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Oliveira, "Aşık olmadan önce çok iyi bir arkadaşlığımız vardı. Birlikte büyüdük. Aynı noktada fark ettik ki bu bir arkadaşlıktan çok ötede, güçlü bir aşktı" dedi.

25 yaşındaki Miguel Oliveira, MotoGP Dünya Şampiyonası'nda Red Bull KTM Tech3 takımıyla mücadele ediyor.