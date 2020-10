Ünlü modacılar kışın trend olacak renkleri Samsun'da açıkladı

Samsun'da bir alışveriş merkezinde sevenleriyle buluşan ünlü modacılar Erol Albayrak ve Uğurkan Erez, kışın trend olacak renkleri açıkladı.

Samsun'da bir alışveriş merkezinde sevenleriyle buluşan ünlü modacılar Erol Albayrak ve Uğurkan Erez, kışın trend olacak renkleri açıkladı.

Dünyaca ünlü modacı Erol Albayrak, İstanbul dışındaki ilk mağazasını Atakum ilçesindeki CityMall AVM'de açarak yeni sezon ürünlerini takipçileriyle buluşturdu. Giyimine özen gösteren insanlar için bir buluşma noktası haline gelen alışveriş merkezinde bu hafta da moda rüzgarları esti. Bir televizyon programında jüri olarak yer alan modanın duayen isimlerinden Uğurkan Erez de, bir iş ziyareti için geldiği Samsun'dan CityMall AVM'ye uğramadan ayrılmadı. Erol Albayrak ile beraber onun AVM'deki mağazasına gelen Uğurkan Erez, burada hayranları ile görüştü. Samsunlular ünlü modacılar ile fotoğraf çekilmek ve tavsiyelerini almak için birbirleriyle yarıştı. Ziyarette Albayrak ve Erez'e AVM'nin Genel Müdürü Ahmet Dikkol da eşlik etti.

Ziyaretlerinde kış modası ile ilgili bilgiler de veren ünlü modacılar, renk trendlerinin eskide kaldığını ve artık renkliliğin hakim olduğunu söyledi. Bu renklilik içinde kahverengi, siyah, lacivert ve neon tonlarını ayrı tutan modacılar, bu renklerin trendler içinde yer alacağını belirtti. Modacılar, önemli olanın kendini tanıyıp severek ve benimseyerek en iyi şekilde giyinebilmek olduğunu da dile getirdiler.

Ziyaretinden ve kış trendlerinden bahseden Uğurkan Erez, "Samsun benim en sevdiğim yerlerden biri. Burada da bir iş görüşmemiz vardı. Hadi dedik bir ziyaret edelim. Samsun deyince benim aklıma hep gülümseyen insanlar, mutlu şehir gelir. Bugün bir kere daha gördüm. Kış deyince kat kat giyineceksin odur. Bu sezon her türlü renkler var. Neon renklerinden tut her türlü renk mevcut. Ama tabii ki her zaman olduğu gibi kahverengi ve tonları derim. Tabii ki hanımefendiler için siyah gardıroplarının en vazgeçilmezi. Mühim olan proporsiyonlarını tanıyıp en iyi şekilde giyinebilmek. Her kadın güzeldir aslında. 'Hiç kimsenin kilom var, kilom yok' diye derdi olmasın. Herkes de en iyi şekilde, en şık şekilde ortaya çıkabilir" dedi.

Büyük keyif aldığını belirten Erol Albayrak ise, "25 yıldır tanıdığım ve bir o kadar yıl defilelerimin kareografisini hazırlayan sevgili Uğurkan Erez'le buradayız. Benim için çok önemli, çünkü hem Samsun'da açtığım ilk mağaza hem de Uğurkan Bey'in burada ziyaretçimiz olması çok keyif verici bir şey. Bugün aynı zamanda benim yeni sezonumun da açılışı olmuş oluyor. Önümüzdeki kış ve yaza mesajlar yolladığım yeni koleksiyonumla birlikte inşallah Samsun'daki bütün moda severleri burada ağırlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Renk trendlerine de değinen Albayrak, "Uzun yıllardır aslında bir renk hakimiyeti yok. Artık çok renklilik var. Eskidendi çok net renkler vardı. 'Bu renk bu sene moda' dendiğinde herkes o renge bürünürdü. Artık öyle bir kavram kalmadı. Artık her zevke, her beğeniye hitap eden renkler mevcut. Tabii hani bir kahverengi, bir siyah, bir lacivert olarak klasiktir. Ama kombinasyonlar değişebilir. Kahverengiyle bir pembeyi, bir pudrayı doğru modelle, doğru kalıpla ya da doğru proporsiyonla çok güzel bir kombinasyon haline getirebilirsiniz. Ben zaten çok maksimalist bir insanım. Görüyorsunuz çok renkli her şey bende. Benim zaten bir tasarımcı olarak renk saplantım hiçbir zaman olmadı. Bunu da hiç tavsiye etmem, çünkü herkesin bir kere özgürlüğü olmalı ve moda bir özgürlük alanıdır" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜNSAL KARKA