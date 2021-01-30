Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti
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Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti

30.01.2021 15:38 | Son Güncelleme: 30.01.2021 15:45

TGRT Ana Haber'in sunucusu Ekrem Açıkel, Türkiye'deki dört büyük market zincirinin yumurta fiyatlarındaki oyununu deşifre etti. Açıkel, marketlerin satın alma müdürlerinin WhatsApp grubu kurarak birlikte hareket ettiğini ve yüksek fiyatları dört kişinin belirlediğini söyledi.

Türkiye'de gıda fiyatlarında yaşanan fiyat artışları vatandaşın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Halkın belini büken bu fiyat artışlarının arkasında fırsatçılar var.

ERDOĞAN UYARDI

Fahiş fiyat artışı konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konu hakkında açıklamalarda bulunarak fırsatçıları uyarmıştı. Erdoğan, "Siz bu süreci böyle devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir. Bunun için de lütfen işinizi hakkıyla yapın. Vatandaşımıza da zulmetmeyin." demişti.

Ünlü haber sunucusu dört büyük marketin yumurta fiyatlarındaki oyununu canlı yayında deşifre etti

ZİNCİR MARKETLERİN OYUNUNU DEŞİFRE ETTİ

Özellikle son dönemde ayçiçek yağı ve yumurta fiyatlarındaki fahiş fiyat artışları yaşandı. TGRT Ana Haber'in sunucusu Ekrem Açıkel de konuyu bültenine taşıdı. Açıkel, zincir marketlerdeki yumurta fiyatlarındaki artışa ve etiketlerin aynı oluşuna dikkat çekti.

"SATIN ALMA MÜDÜRLERİ WHATSAPP GRUBU KURDU"

Açıkel'in haberine göre, ismini vermediği ve Türkiye'de binlerce bayisi olduğunu belirttiği zincir marketlerin satın alma görevlileri bir WhatsApp grubu kurdu. Kurdukları bu grupta satışa çıkacak yumurtanın fiyatını belirledi. Öyle ki dört farklı markette satılan yumurtaların adet, gramaj ve fiyatları birbirinin aynısı.

Ünlü haber sunucusu dört büyük marketin yumurta fiyatlarındaki oyununu canlı yayında deşifre etti

"TÜRKİYE'DE YUMURTA FİYATINI 4 KİŞİ BELİRLİYOR"

Açıkel, ayrıca yumurta üreticilerinin zamları geri çektiğini ve sorunun marketlerde olduğunu söylediklerini belirterek, "Zincir marketler kartel oldu" dedi.

Açıkel, "Durum bu. Dört tane market. Toplasanız Türkiye'de en az 50 bine yakın şubesi var. Bu dört büyük marketler zincirinin satın alma görevlileri var.O görevliler kendi aralarında bir WhatsApp grubu kurmuş. Fiyatları belirliyorlar. Yumurta fiyatlarını 4 kişi belirliyor Türkiye'de. Peki yumurta üreticileri ne diyor? 'Fiyatlar düştü. Biz düşürdük, geriye çekildi. O zam kalmadı. Marketlere bakın siz' diyordu." ifadelerini kullandı.

Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti

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