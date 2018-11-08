Ünlü Futbolcu Mascherano, Balona Röveşata Çeken Adama Bayıldı

2018'in Ocak ayında yaşanan olayda; Ankara'da yolda yürürken önündeki balona röveşata çekmeye çalışan ancak başarısız olan Gülbey Türkücü'nün bu görüntüsü bütün ülkede yankı uyandırmıştı.

Ailesinin uzun zamandır aradığı öğrenilen ve bu video ile bulunan Elbistanlı Gülbey Türkücü, 2 ay tedavi gördükten sonra Elbistanspor ile kısa süreli bir anlaşma yaparak futbolcu olma tecrübesini de tatmıştı.

MASCHERANO DA BEĞENDİ

İspanya'nın ünlü spor gazetesi 'AS', Türkücü'nün bu videosunu paylaşırken yıllarca Barcelona forması giyen Javier Mascherano da bu videoya kayıtsız kalamadı.

8 yıl Barcelona forması giydikten sonra bu sezon başında Çin takımlarından Hebei China Fortune'ye transfer olan Arjantinli Mascherano, Gülbey Türkücü'nün videosunu "Nerede, nasıl, ne zaman olursa olsun…" ifadelerini yazarak paylaştı.

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