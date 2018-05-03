Ünlü Futbolcu Gabriel Paletta, Kaçırdığı Penaltıyla Alay Konusu Oldu
Bir dönem Milan'da da forma giyen Gabriel Paletta, Çin Kupasında oynanan maçta kaçırdığı penaltıyla dalga konusu oldu.
Bir dönem Milan'da forma giyen Gabriel Paletta, Çin'de kaçırdığı penaltıyla gündem yarattı. Jiangsu Suning forması giyen Paletta, Çin Kupasında T. Quanjian ile karşılaştıkları maçta kullandığı penaltıyla alay konusu oldu.
TOPU DAĞLARA TAŞLARA ATTI
Penaltı atışında topu kalenin yaklaşık 3 metre üstünden auta gönderen 32 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu, büyük hayal kırıklığı yaşattı.
YORUMLAR (11)
-
onu bunu bilmem real bayern maçını seyrettikten sonra ülkemizde futbol oynanmadığına inandım.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
7 metrelik kaleye nasıl atmayı düşünüyorsun yaaaCevap Yaz Yayından Kaldır
-
iddaa varsa gerisi teferruattır. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
sahanın azizliğine uğramış bilica kazmış orayı daha önce payetta vuramamış suçu yok bence yapamlar utansınCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
-
Yakında İspanya, İngiltere yerine Çin takımlarını desteklemeye hazır olun.Cevap Yaz Yayından Kaldır