Çaykur Rizespor'un eski CEO'su Aykut Ferah lüks aracıyla kaza yapıp yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda lastiği patlayan tırın sıkıştırması sonucunda orta refüjdeki bariyerlere çarparak metrelerce sürüklenen milyon liralık lüks cip hurdaya döndü. Kazada hurdaya dönen cipin içerisinde bulunan Çaykur Rizespor eski yöneticisi CEO Aykut Ferah yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikameti Şirintepe Viyadüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil Dutkun, idaresindeki 34 ZB 3486 plakalı tır ile İstanbul istikametinde seyir halindeyken bir anda lastiğin patlaması sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan tır, sol şeritte seyir halinde olan Düzgün Kolçak yönetimindeki 34 BJK 321 plakalı Mercedes marka tırı sıkıştırdı. Tır ile bariyerler arasında sıkışan lüks cip kilometrelerce sürüklendi. Cipin sağ arka lastiği ise çarpmanın etkisi ile yerinden çıkarak tır ile birlikte yaklaşık 500 metre sürüklendi.

HURDAYA DÖNEN CİP İÇERİSİNDEKİ ÜNLÜ CEO YARALANDI

Kazada Halil Dutkun idaresindeki otomobil içerisinde Çaykur Rizespor eski yöneticisi SIPCA Türkiye CEO'su Aykut Ferah yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Aykut Ferah, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ferah'ın makam şoförü olduğu öğrenilen cipin sürücüsü Düzgün Kolçak ise elindeki tekerlekli sandalye ile olay yerinde aracın başında bekledi.

KİLOMETRELERCE UZUNLUKTA ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti kontrollü olarak trafiğe kapatıldı. Ekipler tarafından alınan güvenlik önlemlerinin ardından yol tek şeritten trafiğe açıldı. Kaza sebebi ile kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğunun oluştuğu yol, kaza yapan tır ve lüks cipin yoldan kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı