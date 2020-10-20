Çaykur Rizespor'un eski CEO'su Aykut Ferah lüks aracıyla kaza yapıp yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çaykur Rizespor'un eski CEO'su Aykut Ferah lüks aracıyla kaza yapıp yaralandı

20.10.2020 07:52 | Son Güncelleme: 20.10.2020 10:52

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda lastiği patlayan tırın sıkıştırması sonucunda orta refüjdeki bariyerlere çarparak metrelerce sürüklenen milyon liralık lüks cip hurdaya döndü. Kazada hurdaya dönen cipin içerisinde bulunan Çaykur Rizespor eski yöneticisi CEO Aykut Ferah yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikameti Şirintepe Viyadüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil Dutkun, idaresindeki 34 ZB 3486 plakalı tır ile İstanbul istikametinde seyir halindeyken bir anda lastiğin patlaması sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan tır, sol şeritte seyir halinde olan Düzgün Kolçak yönetimindeki 34 BJK 321 plakalı Mercedes marka tırı sıkıştırdı. Tır ile bariyerler arasında sıkışan lüks cip kilometrelerce sürüklendi. Cipin sağ arka lastiği ise çarpmanın etkisi ile yerinden çıkarak tır ile birlikte yaklaşık 500 metre sürüklendi.

Çaykur Rizespor'un eski CEO'su Aykut Ferah lüks aracıyla kaza yapıp yaralandı

HURDAYA DÖNEN CİP İÇERİSİNDEKİ ÜNLÜ CEO YARALANDI

Kazada Halil Dutkun idaresindeki otomobil içerisinde Çaykur Rizespor eski yöneticisi SIPCA Türkiye CEO'su Aykut Ferah yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

Çaykur Rizespor'un eski CEO'su Aykut Ferah lüks aracıyla kaza yapıp yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Aykut Ferah, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ferah'ın makam şoförü olduğu öğrenilen cipin sürücüsü Düzgün Kolçak ise elindeki tekerlekli sandalye ile olay yerinde aracın başında bekledi.

Çaykur Rizespor'un eski CEO'su Aykut Ferah lüks aracıyla kaza yapıp yaralandı

KİLOMETRELERCE UZUNLUKTA ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti kontrollü olarak trafiğe kapatıldı. Ekipler tarafından alınan güvenlik önlemlerinin ardından yol tek şeritten trafiğe açıldı. Kaza sebebi ile kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğunun oluştuğu yol, kaza yapan tır ve lüks cipin yoldan kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çaykur Rizespor'un eski CEO'su Aykut Ferah lüks aracıyla kaza yapıp yaralandı
Çaykur Rizespor'un eski CEO'su Aykut Ferah lüks aracıyla kaza yapıp yaralandı
Çaykur Rizespor'un eski CEO'su Aykut Ferah lüks aracıyla kaza yapıp yaralandı
Çaykur Rizespor'un eski CEO'su Aykut Ferah lüks aracıyla kaza yapıp yaralandı
Çaykur Rizespor'un eski CEO'su Aykut Ferah lüks aracıyla kaza yapıp yaralandı
Çaykur Rizespor'un eski CEO'su Aykut Ferah lüks aracıyla kaza yapıp yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Çaykur Rizespor'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Çaykur Rizespor'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Hazırlık Maçı: Çaykur Rizespor: 1 Giresunspor: 1
Hazırlık Maçı: Çaykur Rizespor: 1 Giresunspor: 1
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: 'İnşallah Ankaragücü maçı yeni başlangıç olacak'
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: "İnşallah Ankaragücü maçı yeni başlangıç olacak"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Muharrem İnce Vladimir Putin Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül
Magazin Emrah Sezen Aksu Derviş Zaim Caner Cindoruk
Spor Babel Samatta Tisserand Ozan Kabak Eddie Newton
Daha Fazla Ekim Atama İntihar Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çaykur Rizespor'un eski CEO'su Aykut Ferah lüks aracıyla kaza yapıp yaralandı - İzmit
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.10.2020 10:51:35. #1.15#
title