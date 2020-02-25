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Ünlü aktör George Clooney, Malaga takımına talip oldu

Amerikalı oyuncu George Clooney'nin sahibi olduğu şirketin İspanyol takımı Malaga'yı satın almak isteyenler arasında bulunduğu ortaya çıktı.

25.02.2020 09:58 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:02
Ünlü aktör George Clooney, Malaga takımına talip oldu

Dünyaca ünlü aktör, 'in İspanyol ekibi 'yı satın almak isteyenler arasında olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.

İspanya Küçük Hissedarlar Başkanı Antonio Aguilera'nın açıklamasına dayandırılan haberlerde; ekibi Malaga'yı satın almak isteyenler arasında George Clooney'in sahibi olduğu bir şirketin de bulunduğu ortaya çıktı.

KULÜP MADDİ ZORLUKLARDAN DOLAYI LA LIGA'DAN DÜŞTÜ

2010 yılında Malaga'yı satın alan Abdullah Al-Thani o dönem yüksek bütçeler kullanarak takımı La Liga'nın zirvesine taşımaya çalışmıştı. Al-Thani'nin adı geçtiğimiz hafta İspanyol Bölgesel Mahkemesi'nin verdiği kararla kulübün fonlarını zimmetine geçirme suçundan başkanlığı 6 aylığına düşürülmesiyle gündeme gelmişti. Klip, 2018 yılında yaşadığı maddi krizden dolayı La Liga'dan düşmüştü. Öte yandan satışa çıkarılan kulüp için 100 milyon euro istendiği de İspanyol basınında yer aldı.

Al-Thani
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