Üniversite ile Ziraat Odası ortak proje yapacak
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Üniversite ile Ziraat Odası ortak proje yapacak

Üniversite ile Ziraat Odası ortak proje yapacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kilis Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara, 7 Aralık Üniversitesi Mustafa Doğan Karacoşkun'la bir araya gelerek, yapılacak projeler hakkında görüş alış verişinde bulundular.

Kilis Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara, 7 Aralık Üniversitesi Mustafa Doğan Karacoşkun'la bir araya gelerek, yapılacak projeler hakkında görüş alış verişinde bulundular.

Kilis Ziraat Odası başkanlığına kısa süre önce seçilen İbrahim Kara, Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektörlük Makamında bir araya geldi. Kilis Ziraat Odası Genel Sekreteri Ümit Deli, Yönetim Kurulu Üyeleri Habip Kara ve Musa Kara'nın da İbrahim Kara'ya eşlik ettiği görüşmede Ziraat Odası tarafından yürütülen projelerden bahsedildi.

Özellikle susuz tarım ve fide yetiştiriciliği konusunda 7 Aralık Üniversitesi ile ortak yürütülebilecek projeler üzerinde durulan görüşmenin sonunda Rektör Karacoşkun, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek İbrahim Kara, Ümit Deli, Habip Kara ve Musa Kara'ya teşekkür etti. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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