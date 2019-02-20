Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) "Üniversite Eğitiminde Yenilikçi Boyutlar ve Yönelimler" konferansı düzenlendi.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Enerji Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Dinçer tarafından verilen "Üniversite Eğitiminde Yenilikçi Boyutlar ve Yönelimler" konferansı Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

TÜ Rektör Yardımcısı Cem Uzun, konferans öncesinde yaptığı konuşmada, Prof. Dr. İbrahim Dinçer'in sadece Türkiye'de değil dünyada da sayılı isimlerden biri olduğunu, vereceği bilgilerin rehberlik etmesi bakımından önemli olduğunu belirtti.

TÜBA Enerji Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Dinçer ise eğitim ve ekonomi konularında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin çok ciddi bir insan kaynağı ve potansiyele sahip olduğunu ifade eden Dinçer, gençliğin doğru yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Gençliğin aynı sıvılar gibi bulunduğu kabın şeklini aldığını belirten Dinçer, "Onun için bizim kapları doğru oluşturmamız gençliğin doğru şekillenmesinde önem taşıyor. Şu bana yanlış geliyor, Finlandiya şunu yaptı bize yapalım. Biz başkasının reçetesini neden kullanacağız? Bizim kendimize yönelik bir eğitim sistemini kurgulamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İkinci dünya savaşından sonra fiziksel güce dayanan bir imalat sürecinin ortaya çıkmasıyla kabiliyet ve teknolojinin ön plana çıktığını aktaran Dinçer, 2000'li yılların sonrasında inovasyonun fark oluşturacak unsur haline geldiğini ileri sürdü.

Daha refah ve iyi bir ekonomi için inovasyonun büyük önem taşıdığını ileri süren Dinçer, "İnovasyon kültürü ben inovatif olacağım demekle olmuyor. İlkokuldan başlayarak bu kültürü oluşturacak etkenleri ve sistematiği oluşturmak gerekiyor." dedi.

Endüstri 4.0 konusunda Türkiye'de bir hareketlilik olduğunu aktaran Dinçer, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin her yerinde Endüstri 4.0 dalgası hızlı bir şekilde yayılıyor. Aslında Endüstri 4.0 Almanların kendi süreçlerini tanımlayarak geliştirdikleri bir konsept. Japonya da kendi süreçlerini tanımlayarak Toplum 5.0'ı geliştirdi. Biz ülke olarak bir başka ülkenin konseptini hayata geçirmekten ziyade kendi süreçlerimizi tanımlamalıyız. Buna Sistem 1.0 diyeceğiz yoksa Format 1.0 mı diyeceğiz. Bunun bizim süreçlerimizi yansıtan bir konsept olması gerekiyor."

Kaynak: AA