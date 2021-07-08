"United Fight Alliance" müsabakaları Kayseri'de yapılacak
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"United Fight Alliance" müsabakaları Kayseri'de yapılacak

'United Fight Alliance' müsabakaları Kayseri'de yapılacak
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Spor

Kayseri'de 20 Ağustos'ta yapılacak dövüş organizasyonu United Fight Alliance (UFA) müsabakalarına 10 ülkeden 18 sporcu katılacak.

Kayseri'de 20 Ağustos'ta yapılacak dövüş organizasyonu United Fight Alliance (UFA) müsabakalarına 10 ülkeden 18 sporcu katılacak.

Kadir Has Stadı'nda 20 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek organizasyonun sorumlusu Salih Özdemir ve Kayserili sporcu Bayram Yalçın'ın aralarında bulunduğu heyet, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, organizasyonun tanıtımına destek olacaklarını belirterek, etkinliğin Kayseri'nin tanıtımına da katkı sağlayacağını vurguladı.

Salih Özdemir de Bayram Yalçın'ın 70 kiloda dünya şampiyonluğu için ter dökeceğini belirtti.

Organizasyona destek veren herkese teşekkür eden Özdemir, "Bu organizasyon, dünya medyası tarafından takip edilecek, televizyon kanallarında canlı yayınlanacak. Etkinlikten elde edeceğimiz geliri, SMA hastası 2 yaşındaki Hasan Çınar'a vereceğiz. Gecemize, Avrupa'dan, İran, Azerbaycan, Gürcistan, Kanada, Finlandiya ve Amerika gibi 10 ülkeden 18 sporcu katılacak. 10 maç yapılacak. Hepsi altın kemer sahibi, dünya çapında sporcular." ifadelerini kullandı.

Bayram Yalçın da Almanya'da doğduğunu, farklı ülkelerde çeşitli dereceler elde ettiğini aktararak, bu organizasyonda da şampiyon olacağına inandığını dile getirdi.

'United Fight Alliance' müsabakaları Kayseri'de yapılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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