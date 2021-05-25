Union Berlin, Serdar Dursun transferinde mutlu sona çok yakın
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Union Berlin, Serdar Dursun transferinde mutlu sona çok yakın

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Bundesliga 2'de gol kralı olan Serdar Dursun'un yeni takımı netlik kazanmaya başladı. Darmstadt'ta oynayan Türk golcü, yeni sezon için eski Fenerbahçeli Max Kruse'nin de formasını giydiği Union Berlin'le anlaşmaya çok yakın. Adı Süper Lig ekipleriyle de anılan Serdar, Bundesliga'da oynamak istediği için Union Berlin'i seçecek.

Gösterdiği performansla Bundesliga 2'ya damga vuran Serdar Dursun, sezonu gol kralı olarak bitirdi. 29 yaşındaki golcü yeni sezonda Union Berlin forması giymeye çok yakın.

UZUN SÜREDİR PEŞİNDELER

Beşiktaş, Kayserispor, Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor, Schalke ve Hamburg ile de adı anılan 29 yaşındaki oyuncunun, Bundesliga hayalini gerçekleştirmek için Union Berlin'e gitmeye karar verdiği belirtildi. Bild'de yer alan habere göre; Union Berlin, geçtiğimiz sezondan beri istediği oyuncuyla anlaşmayı başardı. Bonservisi elinde olan Serdar Dursun'un Union Berlin'in en çok kazanan oyuncularından biri olacağı da vurgulandı. 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Darmstadt'ta 36 maçta 29 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Union Berlin, Serdar Dursun transferinde mutlu sona çok yakın
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