Unimog'u gelin arabası yaptılar, vatandaşların alkışları ile salona gittiler

KARABÜK (İHA) - Karabük'te dünya evine giren Muhammet ve Aysun Çakman çifti, yoğunlukla askeri alanda kullanılan Unimog kamyonetini gelin arabasına çevirdi.

Off-Road tutkunu damat Muhammet Çakman, dünya evine gireceğini eşini, süslediği üstü açık Unimog kamyoneti ile almaya gitti. Eşini yanına bindirerek şehirde tur atan Çakman çiftine 4x4 Off-Road araçları da eşlik etti. Vatandaşların şaşkın bakıları ve alkışladığı çift konvoy halinde düğünlerinin yapılacağı salonun yolunu tuttu. - KARABÜK