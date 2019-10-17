Ünal Aysal'ın icralık oteline Katarlılar talip oldu

17.10.2019 10:10

Ünal Aysal'ın sahibi olduğu şirketin, bir bankaya olan borcundan dolayı icralık olan boğazın incisi 'Hotel Les Ottomans'a, Katarlı şirket talip oldu. 7 Kasım'da yapılacak ihaleye, Türk ve Katar ortaklı 'HBK Referans Holding' de girecek.

7 BİN 980 METREKARE ALAN ÜZERİNE KURULU

İstanbul 10. İcra Müdürlüğü'nün 2018/3897 E. Sayılı dosyasında yapılan kıymet takdirinde 440 milyon değer biçilen otel, yaklaşık 7 bin 980 metrekare alan üzerine kurulu. Konumu, büyüklüğü ve Boğaz'a hâkimiyeti, kıymet takdirini etkileyen etkenler olarak belirtildi.

"KATARLI ORTAKLARIM BURAYI ÇOK İSTİYOR"

HBK Referans Holding'in Türk ortağı Servet Uçar, şimdiye kadar dosyayla çok az kişinin ilgilendiğini belirtti. İş insanı, "Dosyadan suret aldık ve teminat mektuplarını hazırladık. Katarlı ortaklarım burayı çok istiyor ve ihaleye gireceğiz. İhale tarihine kadar, ihaleden önce alacaklı ile borçlu anlaşıp ihale ertelenmezse ya da düşürülmezse, biz bu ihaleye girmek için her türlü hazırlığımızı yaptık. ihaleyi aldığımız taktirde boğazın incisi Les Ottomans Hotel için dünyaca ünlü bir otel markası ile iş birliği yapacağız'' açıklamasında bulundu.