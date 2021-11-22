Türk Lirası'nın dolar kuru karşısındaki değer kaybı, yüksek enflasyon ve akaryakıttaki pahalılık ekmeği de vurdu. Un fiyatlarındaki hızlı yükseliş nedeniyle fırıncılar ne yapacağını şaşırırken, devletten acil destek noktasında harekete geçilmesi bekleniyor. Erzurum'da protesto amaçlı ekmek üretimi azaltılırken, Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'da da fırıncılar harekete geçiyor. Un çuvalı kaç TL? 2021 Un fiyatı ne kadar?

UN ÇUVALI KAÇ TL?

Dolar kurundaki hızlı yükselişten fırıncılar da etkilendi. Un çuvalının fiyatı son 2 haftada 200 TL'den 360 TL'ye yükseldi.

Zammın fırınlar açısından çözüm olmadığını vurgulayan Kolivar, vatandaşın alım gücünün zayıfladığını, bu yüzden doğal gaz, elektrik ve su gibi faturalarda devletin indirim yapmasını beklediklerini kaydetti. "Pazar günü için 305 TL'ye un aldık, pazartesi için 360 TL istediler" diyen Kolivar, un fiyatındaki artışın devam edeceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bize doğal gaz ve suyu belediyeler veriyor. Ruhsatlı fırınlarda bunları en azından indirimli verin. Mesela bizde sanayi tipi doğal gaz yerine ev tipi yapın. Ruhsatsız fırınlara da doğal gaz ve su vermeyin. Çünkü onlar hem kaçak hem de kayıt dışı işçi çalıştırarak zaten maliyetini düşürüyor ve haksız rekabete neden oluyor. Bunlara belediyenin dur demesi gerekiyor ama tüm taleplerime rağmen ruhsatsız fırınlar konusunda belediye bize yardımcı olmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu herkesle kucaklaşacağız diyor. Biz de diyoruz ki ruhsatsız fırınlara karşı sadece kanunu uygulasın belediyeler yeterli. Böyle giderse işini düzgün ve kanuna uygun yapan fırınlar üretim yapamayacak."

Fırıncılar olarak son 2 yıldır pandemi nedeniyle fedakarlık yaptıklarını söyleyen Kolivar, işverenler ve çalışanlar olarak bunun ceremesini çektiklerini ifade etti.

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