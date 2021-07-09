Ümraniyespor Kulübünde başkanlığa Tarık Aksar yeniden seçildi
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Ümraniyespor Kulübünde başkanlığa Tarık Aksar yeniden seçildi

Ümraniyespor Kulübünde başkanlığa Tarık Aksar yeniden seçildi
Anadolu Ajansı / Metin Arslancan - Haberler | Spor

Ümraniyespor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda Tarık Aksar, yeniden başkanlığa seçildi.

Ümraniyespor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda Tarık Aksar, yeniden başkanlığa seçildi.

Kırmızı-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, olağanüstü genel kurulda mevcut başkan Tarık Aksar'ın göreve tekrar seçildiği aktarıldı.

Ümraniyespor Kulübü Başkanı Aksar, 2019 yılında görevi Recep Yoğurtçu'dan devralmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

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