Ümraniyespor Kulübünde başkanlığa Tarık Aksar yeniden seçildi
Ümraniyespor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda Tarık Aksar, yeniden başkanlığa seçildi.
Ümraniyespor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda Tarık Aksar, yeniden başkanlığa seçildi.
Kırmızı-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, olağanüstü genel kurulda mevcut başkan Tarık Aksar'ın göreve tekrar seçildiği aktarıldı.
Ümraniyespor Kulübü Başkanı Aksar, 2019 yılında görevi Recep Yoğurtçu'dan devralmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan