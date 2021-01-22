UMKE ekipleri eksi 30 derecede karlı yolları aşarak hasta kadına ulaştı

Van'ın Muradiye ilçesinde yolu kar ve tipiden kapanan dağ köyünde rahatsızlanan 68 yaşındaki İpek Sarı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından zorlu bir çalışmanın ardından hastaneye ulaştırıldı.

İl merkezine 120 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda bulunan Güllüçimen Mahallesi'nde eşi ve 8 çocuğuyla yaşayan 68 yaşındaki böbrek ve şeker hastası Sarı, aniden fenalaşınca ailesi ilçe merkezindeki sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Kar ve tipi nedeniyle sık sık kapanan yola ambulans gidemeyince İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı UMKE ekiplerine haber verildi.

Arazi şartlarına uyumlu ambulans ve arama kurtarma aracıyla yola çıkan 5 kişilik ekip, hava sıcaklığının eksi 30 dereceyi bulduğu bölgede iş makinesinin 4 saat süren yol açma çalışmasının ardından hastanın yaşadığı eve ulaştı.

İlk müdahalesi evde yapılan anne İpek, yakınlarının da yardımıyla sedyeye alınarak buradan ambulansa taşındı.

Tipinin kapattığı yolda zaman zaman kara saplanan ekipler, zorlu bir yolculuğun ardından hastayı Muradiye Devlet Hastanesine ulaştırdı.

Tedavi altına alınan İpek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

" Onlar olmasaydı biz perişan olurduk"

Anne İpek'in eşi Ahmet İpek, AA muhabirine, kış aylarında evlerinin bulunduğu bölgeye çok kar yağdığını ve hayatın durma noktasına geldiğini söyledi.

Kar ve tipi nedeniyle yollarının sık sık kapandığını anlatan Sarı, şunları kaydetti:

"Eşim tansiyon, şeker ve böbrek hastası. Bugün çok fazla ağrıları olduğu için hastaneye götürmek istedik. Yolumuz kapalı olduğu için götüremedik. Bizler de acil hastamız var diye yardım istedik. İyi ki sağlık ekiplerimiz var. Onlar olmasaydı biz perişan olurduk. Allah onlardan razı olsun. Gelip eşime ilk müdahaleyi burada yaptılar. Sağlık ekiplerimiz bir yandan salgınla mücadele ederken bir yandan milletin derdine koşuyor. Onlardan çok razıyız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar