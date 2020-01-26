Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'na Kocaeli damgası

26.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 26.01.2020 16:30

Kilis'te düzenlenen Spor Toto 2020 Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda Kocaelili judocular, 6 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya ile 1'inciliği elde etti.

Spor Toto 2020 Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'na Kocaelili judocular, 6 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya ile 1'inci oldu. Beşevler Spor Salonu'nda yapılan son gün karşılaşmalarından sonra 2'nciliği Manisa 2 altın, 3gümüş ve 5 bronzla elde ederken, Ankara ise 1 altın 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile 3'üncü sırada yer aldı.

Son gün müsabakaları sonrasında dereceye giren sporcular şu şekilde: Kadınlar: 70 Kg: 1. Şeyda Nur Çiçek (Manisa), 2. Gülbeyaz Seviş (Denizli), 3. Elif Nas Bostancı (Zonguldak), 3. Rümeysa Koto(Rize).+ 70 Kg: 1. Duygu Dirgen (Manisa), 2. Nahide Saylağ(Mardin), 3. Yağmur Yılmaz (Trabzon), 3. Öznur Efe (Manisa).Erkekler: 81 Kg: 1. Kadir Alkan (Şanlıurfa), 2. Yalçın Çalık (Osmaniye), 3. Kadir Can Usta (Trabzon), 3. Sidar Akkuş (Iğdır).90 Kg: 1. İsmail Ünal (Ankara), 2. Cihan Ayberk Tiyek(İstanbul), 3. Ahmed Mücahid (İzmir), 3. Halil Buran (Balıkesir).+90 Kg: 1. Münir Ertuğ (Kocaeli), 2. Recep Ergin (Balıkesir), 3. Yusuf Kaan Engin (Kocaeli), 3. Emir Yıldız (Sakarya)

Kaynak: DHA