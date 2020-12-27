Ümit Özat'tan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a olay yaratan göndermeler
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Ümit Özat'tan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a olay yaratan göndermeler

27.12.2020 16:02 | Son Güncelleme: 27.12.2020 16:25

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'daki görevine son verilen Ümit Özat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. 44 yaşındaki çalıştırıcı, lacivert-mavili takımın başkanı Murat Sancak'a göndermede bulundu.

Son olarak Adana Demirspor'u çalıştırılan ve görevine son verilen Ümit Özat, sosyal medya hesabından Adana Demirspor başkanı Murat Sancak'a bir göndermede bulundu.

"BU TAKIM OYNAMAZ DİYORDU"

Özat, "Başkan, Samsunspor maçından sonra '3 tane 6 numara ile oynanır mı?' diyordu. 2 maçtır 3 tane 6 numara ile oynuyorsun. Kosecki oyuna girince, 'Bu senin fantezin, bu takımda oynamaz' diyordu. Oyuna girdi fantezi..." dedi.

"DÜNYADA SAVUNMA YAPMAYAN TAKIM MI VAR?"

Bir başka paylaşımında ise Özat, "Adana Demirspor savunma yapmaz, yaptırır. 15 dakikadır kendi sahasında. Dünyada savunma yapmayan takım mı var? Yapıyorsun işte..." ifadelerini kullandı.

Ümit Özat'tan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a olay yaratan göndermeler

SANCAK'TAN CEVAP GELDİ

Adana Demirspor başkanı Murat Sancak, Ümit Özat'ın yaptığı paylaşımlara sosyal medyadan yanıt verdi ve lacivert-mavili takım taraftarından özür diledi. Sancak yaptığı paylaşımda, "2 sahabe Hz. Ali'nin yanına varmışlar, 'Ya Ali adamın biri var hakkında atıp tutuyor, nedir bu' diye sormuşlar. Hz. Ali düşünmüş, düşünmüş ve demiş ki 'Ben buna bir iyilik yapmadım ki' demiş. Kıssadan hisse ama Adana Demirspor taraftarlarına bir özür borcum var. Özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Ümit Özat'tan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a olay yaratan göndermeler
Haber Yorumları (1)
ERHAN: Adanademir zaten bu başkanların yüzünden kaybediyor çok maç satıyor
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 16:32:21. #1.15#
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