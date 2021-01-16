Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı

tv100 ekranlarında yayınlanan 'Var Odası' programına telefonla bağlanan Acun Ilıcalı, Mesut Özil'le ilgili soru yöneltilmesi üzerine bozuldu.

Beyaz TV'den ayrılan spor spikeri Ertem Şener, tv100 ekranlarında yayınlanan 'Var Odası' ile ekranlara geri döndü. Programın dün akşam yayınlanan bölümüne Acun Ilıcalı da telefonla bağlandı.

Program yorumcularından Ümit Özat, Acun Ilıcalı'ya Mesut Özil transferini sordu. Bu soru karşısında bozulan Ilıcalı, "Bu bağlantıda bu soru sorulmayacaktı" ifadelerini kullandı.

Acun'un sözleri karşısında kahkaha atarak durumu kurtarmaya çalışan Ümit Özat, "Espri yaptım abi, şaka söylüyorum. Evren Turan'ı veriyorum" diyerek telefonu yorumcu arkadaşına uzattı.