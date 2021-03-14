Bursaspor-Ankaraspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Ankaraspor'u 3-1 yenen Bursaspor'un teknik sorumlusu Fazlı Tan, "Sahada istekli, arzulu, enerjisi yüksek bir Bursaspor vardı, 3 puanı hak ettik." dedi.

TFF 1. Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Ankaraspor'u 3-1 yenen Bursaspor'un teknik sorumlusu Fazlı Tan, "Sahada istekli, arzulu, enerjisi yüksek bir Bursaspor vardı, 3 puanı hak ettik." dedi.

Tan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmayı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Maça iyi başlayan, oyuna yön veren ve pozisyon arayan oyuncularını tebrik eden Tan, şunları kaydetti:

"Sahada istekli, arzulu, enerjisi yüksek bir Bursaspor vardı, 3 puanı hak ettik. Rakibimiz için zor maçtı. Onlar da lige tutunmak istiyordu. Bu konsantrasyonla buraya geldiler. Onlar bölge savunması yaptı. Hızlı top tercih ettiler. Hızlı hücumdan iyi ataklar yaptılar. Ön alan baskısını iyi kurduk. 2-1 öne geçtikten sonra oyuna ortak olmaya çalıştılar. Biz bu dönemde takım savunmasını iyi yaptık. Rakibe ciddi pozisyon vermedik. Kontrataklarla fırsat aradık ve yakaladık. Final pasında başarılı olamadık. 78'inci dakikada 3-1 öne geçtik. Rakibimiz oyuncu değiştirdi ama baskı kurmaya çalışsa da 3-1 kazanan taraf biz olduk. Yarından itibaren Adanaspor maçına öz güveni yüksek şekilde hazırlanacağız."

Ankaraspor cephesi

Ankaraspor Teknik Direktörü Ümit Özat, kazanmak için geldikleri Bursa deplasmanından puansız ayrıldıklarını aktardı.

Bursaspor'u tebrik eden Özat, şöyle konuştu:

"Bursaspor'un net pozisyonları vardı. Yediğimiz goller bireysel hatalardan oluyor. Her maçtan sonra aynı şeyleri söylemek doğru olmuyor. Oyun olarak memnun değilim diyemem. Batuhan adına çok sevindim. Türk futboluna katkı sağlıyoruz. Burak da bugün ilk defa forma giydi. Bazen insan üzülüyor. Maç kaybettiğiniz zaman tesiste insan içine çıkmak bile zor oluyor. Çalışmaya devam edeceğiz, skor olarak memnun değiliz ama zaman zaman oyundan memnunum diyebilirim."

Kaynak: Anadolu Ajansı