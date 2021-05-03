Ümit Özat'la atışmaya giren Kongre Üyesi, bel altı cevabı sonrası tarihi ayar yedi

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ümit Özat, kendisine sosyal medyadan sert bir yorum yapan Kongre Üyesi Hakan Hanoğlu'na cevap verdi. Fenerbahçe'de hocalık hayali olduğunu söyleyen Özat'a Hanoğlu, "Gelsin benim takımıma hoca olur" dedi. Özat da kendisine, "Küçük takım çalıştırmıyorum" yanıtı verdi. Bu paylaşım etkileşim yağmuruna tutuldu. Bunun üzerine Hanoğlu'nun, "Görmüş gibi konuşuyor" ifadesine, "Daha fazla aşağı seviyeye inmeyeceğim" cevabıyla konuyu kapadı, taraftarların takdirini topladı

Kongre Üyesi Hakan Hanoğlu, Ümit Özat'ın, "Fenerbahçe'de hoca olmak hayalim var" açıklamasına, "Gelsin benim takımlara hoca olur" yorumunu bıraktı. Atışmalardan kaçınmayan Özat da buna sert cevap verdi. Özat, Hanoğlu'nu etiketleyerek, "Küçük takım çalıştırmıyorum" dedi.

"DAHA DA AŞAĞI ÇEKİYOR"

Hakan Hanoğlu da üslubunu bozarak, "Görmüş gibi konuşuyor" yanıtı verdi. Özat bunu da karşılık verdi: Biraz seviyesine ineyim diyorum ama daha da aşağı çekiyor. Yok sana başka cevap. Terbiyesizliğin ile klavyeden devam sen.

"KOLAY KOLAY SİLİNMEZ"

Bir taraftarın, "Silinir falan şöyle dursun" diye paylaştığı yoruma Özat, yazdıklarını kolay kolay silmeyeceğini belirtti.