Ümit Özat'ın 'Kazanılan tek kupa' paylaşımı Fenerbahçelileri çıldırttı! Taraftarlardan tepki yağıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ümit Özat'ın 'Kazanılan tek kupa' paylaşımı Fenerbahçelileri çıldırttı! Taraftarlardan tepki yağıyor

Ümit Özat'ın 'Kazanılan tek kupa' paylaşımı Fenerbahçelileri çıldırttı! Taraftarlardan tepki yağıyor
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Toto Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'a mağlup olarak son haftaya lider girme fırsatını kaçırdı. Karşılaşmanın sonunda sarı-lacivertlilerin eski kaptanı Ümit Özat'ın yaptığı paylaşım ise sosyal medyaya damga vurdu. Özat, sarı-lacivertlilerin The Land of Legends Cup'ta kazandığı kupanın fotoğrafını paylaşarak, "3 yılda kazanılan tek kupa. Hayaller/Hayatlar" notunu düştü. Sarı-lacivertlileri oldukça sinirlendiren bu paylaşıma tepki yağdı.

Fenerbahçe tarihi bir liderlik fırsatını kaçırdı. Beşiktaş'ın kaybettiği gecede Sivasspor'u yense lider olacak sarı-lacivertliler, Sivasspor'a mağlup olarak 3. sıraya geriledi. Karşılaşmanın ardından sosyal medyada paylaşım yapan Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat'a tepki yağdı.

"HAYALLER/HAYATLAR"

Fenerbahçe'nin The Land of Legends Cup'ta kazandığı kupanın fotoğrafını paylaşan Özat, "3 yılda kazanılan tek kupa. Hayaller/Hayatlar." ifadelerine yer verdi. Özat'ın yaptığı bu paylaşıma sarı-lacivertliler çok sert tepki gösterdi. Bu tepkilerin bir kısmına cevap veren eski futbolcu, taraftarların tansiyonunu daha çok yükseltti.

Ümit Özat'ın 'Kazanılan tek kupa' paylaşımı Fenerbahçelileri çıldırttı! Taraftarlardan tepki yağıyor
Ümit Özat'ın 'Kazanılan tek kupa' paylaşımı Fenerbahçelileri çıldırttı! Taraftarlardan tepki yağıyor
Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada kazan kaldırdı! Emre Belözoğlu'na ateş püskürdüler
Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada kazan kaldırdı! Emre Belözoğlu'na ateş püskürdüler
Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Tüm ihtimaller altüst oldu
Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Tüm ihtimaller altüst oldu
Ali Gülhan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ali Babacan Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Cyle Larin Arda Turan Burak Yılmaz Yılmaz Vural Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ümit Özat'ın 'Kazanılan tek kupa' paylaşımı Fenerbahçelileri çıldırttı! Taraftarlardan tepki yağıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 01:09:57. #1.15#

title