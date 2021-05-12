Ümit Özat'ın 'Kazanılan tek kupa' paylaşımı Fenerbahçelileri çıldırttı! Taraftarlardan tepki yağıyor
Süper Toto Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'a mağlup olarak son haftaya lider girme fırsatını kaçırdı. Karşılaşmanın sonunda sarı-lacivertlilerin eski kaptanı Ümit Özat'ın yaptığı paylaşım ise sosyal medyaya damga vurdu. Özat, sarı-lacivertlilerin The Land of Legends Cup'ta kazandığı kupanın fotoğrafını paylaşarak, "3 yılda kazanılan tek kupa. Hayaller/Hayatlar" notunu düştü. Sarı-lacivertlileri oldukça sinirlendiren bu paylaşıma tepki yağdı.
Fenerbahçe tarihi bir liderlik fırsatını kaçırdı. Beşiktaş'ın kaybettiği gecede Sivasspor'u yense lider olacak sarı-lacivertliler, Sivasspor'a mağlup olarak 3. sıraya geriledi. Karşılaşmanın ardından sosyal medyada paylaşım yapan Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat'a tepki yağdı.
"HAYALLER/HAYATLAR"
Fenerbahçe'nin The Land of Legends Cup'ta kazandığı kupanın fotoğrafını paylaşan Özat, "3 yılda kazanılan tek kupa. Hayaller/Hayatlar." ifadelerine yer verdi. Özat'ın yaptığı bu paylaşıma sarı-lacivertliler çok sert tepki gösterdi. Bu tepkilerin bir kısmına cevap veren eski futbolcu, taraftarların tansiyonunu daha çok yükseltti.