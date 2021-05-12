Ümit Özat'ın 'Kazanılan tek kupa' paylaşımı Fenerbahçelileri çıldırttı! Taraftarlardan tepki yağıyor

Süper Toto Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'a mağlup olarak son haftaya lider girme fırsatını kaçırdı. Karşılaşmanın sonunda sarı-lacivertlilerin eski kaptanı Ümit Özat'ın yaptığı paylaşım ise sosyal medyaya damga vurdu. Özat, sarı-lacivertlilerin The Land of Legends Cup'ta kazandığı kupanın fotoğrafını paylaşarak, "3 yılda kazanılan tek kupa. Hayaller/Hayatlar" notunu düştü. Sarı-lacivertlileri oldukça sinirlendiren bu paylaşıma tepki yağdı.