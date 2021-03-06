Ümit Özat: "Hakem bize bir sarı kart gösterdi, komediden başka bir şey değil"
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Ümit Özat: "Hakem bize bir sarı kart gösterdi, komediden başka bir şey değil"

06.03.2021 19:06 | Son Güncelleme: 06.03.2021 19:10
Ümit Özat:

TFF 1. Lig'in 25. haftasında evinde Menemen Spor ile 1-1 berabere kalan Ankaraspor'da Teknik Direktör Ümit Özat, "Hakem bize bir sarı kart gösterdi, komediden başka bir şey değil" dedi.

TFF 1. Lig'in 25. haftasında evinde Menemen Spor ile 1-1 berabere kalan Ankaraspor'da Teknik Direktör Ümit Özat, "Hakem bize bir sarı kart gösterdi, komediden başka bir şey değil" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Ümit Özat şunları dedi:

"İki takım oyuncularını da mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. İşin teknik boyutunu falan konuşmaya hiç gerek yok. Hakem bize bir sarı kart gösterdi, komediden başka bir şey değil. Bu nasıl bir hakemdir? Bu nasıl bir şey, inanılır gibi değil verilmeyen ofsaytlar, kartlar, devamı verilmeyen avantaj pozisyonları. Bu Futbol Federasyonu'nun başında kim var, Futbol Federasyonu Başkanı'mı, MHK mi? Bir çağırın bakalım ya bizi bir hakemlerle oturtturun. Pozisyonları inceleyelim, çay kahve içelim. Şu pozisyonu niye verdiğin zaman şu hakem teknik bir izahını yapsın. Yapamıyorsa bilin ki futbolu bilmiyordur. İnanılır gibi değil. Yan hakem diyor ki; Hocam diyor ben de anlamadım sana niye kart verdiğini, dördüncü hakem de 'hocam kendisine söyledin zannetti' diyor. E sen ona söylemediğimi biliyorsun git söyle diyorum. Ses etme atılırsın diyor. Türk futbolunun hali bu." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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