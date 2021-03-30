Ümit Milli Takım, Sırbistan'a 1-0 mağlup oldu

Ümit Milli Takım, haziran ayında başlayacak 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde Sırbistan ile Antalya'da oynadığı özel maçta rakibine 1-0 mağlup oldu.

Ümit Milli Takım, haziran ayında başlayacak 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde Sırbistan ile Antalya'da oynadığı özel maçta rakibine 1-0 mağlup oldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan maçta, Ümit Milli Takımımız sahaya Doğan Alemdar, Rıdvan Yılmaz, Abdussamed Karnuçu, Umut Güneş, Gökdeniz Bayraktar, Mohamed Zeki Avcı, Rahmi Salih Kaya, Yusuf Can Esendemir, Barış Alper Yılmaz, İsmail Çokçalış, Kerem Atakan Kesgin ilk 11'iyle çıkarken, Sırbistan takımı, Milos Gordic, Dejan Tetek, Sava Arangel Cestic, Slobodan Tedic, Armin Djerlek, Zeljko Gavric, Svetozar Markovic, Dimitrije Kamenovic, Zlatan Sehovic, İvan Milosavlevic, Filip Stevanovic 11'iyle sahada yer aldı.

Karşılaşmanın 39'uncu dakikasında Ümit Milli Takımda Gökdeniz Bayraktar sağ omzundan sakatlanarak oyundan çıkarken yerini Burak İnce'ye bıraktı. 40'ıncı dakikada Sırbistan takımında kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde topa iyi yükselen Svetozar Markovic topu ağlara gönderdi. Bu golle Sırbistan sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fraport-TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli de takip etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU