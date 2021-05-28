Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, Belarus'un zorla uçak indirmesine ilişkin soruşturma başlatacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, Belarus'un zorla uçak indirmesine ilişkin soruşturma başlatacak

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, Belarus'un zorla uçak indirmesine ilişkin soruşturma başlatacak
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

NEW Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Atina-Vilnius seferini yapan bir yolcu uçağının "zorla" başkent Minsk'e indirilmesi ve uçakta bulunan Belaruslu muhalif bir gazetecinin gözaltına alınmasının ardından soruşturma başlatacak.

NEW Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Atina-Vilnius seferini yapan bir yolcu uçağının "zorla" başkent Minsk'e indirilmesi ve uçakta bulunan Belaruslu muhalif bir gazetecinin gözaltına alınmasının ardından soruşturma başlatacak.

Örgüt, bünyesindeki 36 ülkenin temsilcisini gün içinde toplayarak Ryanair'a ait bir uçağın 23 Mayıs'ta zorla indirilmesini görüştü.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, Uluslararası Sivil Havacılık Chicago Sözleşmesi'nin 55. maddesi gereği "endişe verici" bu olayın uluslararası havacılık hukukunu ihlal edip etmediğini belirlemek üzere soruşturma başlatılacağı belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi'ndeki Avrupa ülkeleri ile ABD, ICAO'ya olayın soruşturulması için çağrı yapmıştı.

Atina-Vilnius seferini yapan uçağın Minsk'e indirilmesi

Atina'dan Vilnius'a seyahat eden 123 yolcunun bulunduğu Ryanair'e ait uçak, 23 Mayıs'ta Belarus hava sahasındayken bomba ihbarı üzerine Minsk Havaalanı'na acil iniş yapmış, güvenlik nedeniyle Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun talimatıyla uçağa eşlik etmek üzere bir Mig-29 savaş uçağı kaldırılmıştı.

Uçağın havaalanında kontrol edilmesi esnasında Belarus'ta terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan, sosyal medya hesabı kurucusu Belarus vatandaşı Raman Pratasevich gözaltına alınmış, aramalar sonucunda yapılan bomba ihbarının asılsız çıktığı belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

Son dakika haberleri! Suriye'de rejim Esed'in sözde devlet başkanlığı seçimini kazandığını duyurdu
Son dakika haberleri! Suriye'de rejim Esed'in sözde devlet başkanlığı seçimini kazandığını duyurdu
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 527 bin 857 doz oldu
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 527 bin 857 doz oldu
Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 30-31 Mayıs'ta Yunanistan'ı ziyaret edecek
Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 30-31 Mayıs'ta Yunanistan'ı ziyaret edecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Antony Blinken Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Sibel Can Oğuzhan Koç Demet Özdemir
Spor Ali Koç Arda Turan Şenol Güneş Lukas Podolski Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, Belarus'un zorla uçak indirmesine ilişkin soruşturma başlatacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 03:53:16. #1.15#

title